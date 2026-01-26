Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы вернули домой ушедшего из дома подростка

В поселке Тяжин сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали пропавшего несовершеннолетнего местного жителя.

К правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже своего ребенка. Женщина рассказала, что ее сын ушел из дома, не предупредив родителей. Самостоятельные попытки найти сына не дали результата.

К розыскным мероприятиям был привлечен экипаж Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования. В ходе поисков сотрудники вневедомственной охраны обнаружили ребенка на привокзальной площади поселка. Росгвардейцы обеспечили безопасность подростку, после чего его передали сотрудникам ПДН для дальнейшей работы и возвращения домой.

Фото: Росгвардия 

