Росгвардейцы задержали горожан, пытавшихся лишить местных жителей интернета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивистов, которые пытались похитить интернет-кабель.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улице Инициативная. От работника магазина стражи правопорядка выяснили приметы подозреваемых в краже интернет-кабеля. В ходе осмотра близлежайшей территории росгвардейцы обнаружили и задержали ранее судимых 39-летних местных жителей с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, рецидивисты воспользовались свободным доступом, спустились в колодец, где повредили около 17 метров интернет-кабеля с целью сбыта в пункте приема цветмета. Когда злоумышленники заметили, что за ними наблюдают, попытались скрыться, однако были задержаны нарядом Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанных граждан росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что крупные телекоммуникационные сети региона оснащены техническими средствами безопасности и находятся под защитой силового ведомства. При обрыве линии связи диспетчер передает информацию ближайшей группе задержания, которая в течение нескольких минут прибудет на место происшествия. Подозреваемые в нарушении работы или повреждении имущества телекоммуникационных компаний будут задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия