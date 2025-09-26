Росгвардейцы задержали кемеровчанина при попытке расчета фейковой купюрой

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого человека, который пытался оплатить товар в торговом зале ненастоящими деньгами.

В вечернее время росгвардейцы оперативно отреагировал на сигнал «тревога», поступивший из городской торговой точки. Прибывший на объект по улице Попова экипаж Росгвардии обнаружил посетителя магазина, на которого указал персонал. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 25-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, молодой человек предъявил на кассе купюру «банка приколов» номиналом 5 000. Обман своевременно выявил работник торговой точки, который нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Кроме этого, кемеровчанин может быть причастен к совершению другого аналогичного противоправного деяния.

Росгвардейцы передали злоумышленника для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия