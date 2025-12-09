Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника при попытке проникновения в охраняемую квартиру

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который попытался проникнуть в квартиру бывшей супруги на фоне нетрезвого состояния.

В вечернее время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на улицу Институтская по сигналу «тревога» к охраняемой квартире 36-летней собственницы. На адресе стражи правопорядка задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения, который предпринимал попытку незаконного проникновения в жилище. Им оказался 39-летний местный житель.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками мужчина пришел к квартире бывшей супруги для выяснения отношений. После отказа открыть ему дверь, горожанин начал проявлять агрессию и попытался проникнуть в жилище. В целях личной и имущественной безопасности гражданка воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Росгвардейцы пресекли противоправные действия и для дальнейшего разбирательства передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия