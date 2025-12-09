Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении повреждений родственнице своей сожительницы

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого мужчину, напавшего на женщину, вставшую на защиту своей дочери.

Вечером росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 48-летней хозяйки квартиры к дому на улице Советской Армии. У подъезда сотрудники войск правопорядка обнаружили и задержали 37-летнего предполагаемого нападавшего с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, во время совместного застолья между сожителями, гостями заявительницы, возник словесный конфликт. Хозяйка квартиры попыталась защитить свою дочь, однако мужчина агрессивно отреагировал на замечания и нанес ей несколько ударов по лицу. Когда женщина вышла на лестничную площадку, он догнал ее и продолжил наносить удары. Очевидцем произошедшего стала соседка, которая сразу сообщила о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
09/12/2025
