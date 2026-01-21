Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в причинении телесных повреждений новокузнечанке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, причинившего телесные повреждения своей сожительнице после ссоры.

В ночное время сотрудники Росгвардии прибыли по сообщению о противоправных действиях к одному из многоквартирных домов на проспекте Авиаторов. На месте происшествия 35-летняя потерпевшая указала на мужчину, который мог быть причастен к инциденту. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 35-летнего гражданина с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине два удара локтем в область лица. Опасаясь дальнейшего развития ситуации, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия и передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия