Росгвардейцы задержали предполагаемых виновников в серии хищений, находившихся в розыске

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух мужчин, которых опознали работники супермаркета после совершения хищений продуктов питания из сетевых магазинов города.

В вечернее время сигнал тревоги поступил из охраняемого торгового объекта по проспекту Октябрьскому, где персонал узнал посетителей по ориентировке, ранее переданной коллегами. Прибывший на место экипаж Росгвардии задержал двоих граждан – 41-летнего кемеровчанина и 27-летнего жителя посёлка Промышленный. В ходе проверки личности задержанных сотрудники Росгвардии предварительно установили, что оба мужчины находятся в розыске за имущественные преступления.

По первоначальным данным, предполагаемые виновники могли быть причастны к нескольким фактам хищений продуктов питания из торговых сетей Кемерова. Общая сумма ущерба могла составить около 100 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия