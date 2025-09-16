Росгвардейцы задержали топкинца, проникшего в охраняемую квартиру

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии отреагировал на сигнал тревожной кнопки и задержал мужчину, который проник в охраняемую квартиру своей бывшей сожительницы.

Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов микрорайона Солнечный. По словам хозяйки, когда она ночью открыла дверь в квартиру, её бывший сожитель прошел внутрь против её воли. Женщина воспользовалась кнопкой экстренного вызова. Экипаж Росгвардии в течение нескольких минут прибыл на место, пресёк противоправные действия и задержал 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия