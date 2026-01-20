Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался скрыться с похищенным товаром

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, причастного к хищению алкогольной продукции из гипермаркета.

В вечернее время на пульт централизованной охраны поступила информация о том, что из городского гипермаркета скрылся похититель товара. Получив ориентировку, экипаж Росгвардии незамедлительно выдвинулся на место происшествия и приступил к поисковым мероприятиям в районе возможного нахождения предполагаемого виновника.

На остановке общественного транспорта росгвардейцы обнаружили разыскиваемого молодого человека. В ходе проверки у него был выявлен неоплаченный товар. Задержанным оказался 23-летний местный житель с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, в торговом зале гипермаркета молодой человек сложил под верхнюю одежду бутылку виски стоимостью более 5 тысяч рублей и попытался пройти кассовую зону без оплаты. Когда злоумышленник понял, что его пытаются остановить работники магазина, он скрылся с места происшествия.

Росгвардейцы передали задержанного для разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

20/01/2026
