Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего несколько шуруповертов из гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивиста, похитившего шуруповерты на сумму более 22 000 рублей.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому строительному гипермаркету на улице Карболитовская. В торговой точке стражи правопорядка задержали ранее неоднократно судимого за кражи 36-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном, предъявив неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель взял в гипермаркете понравившийся рюкзак и сложил в него 4 шуруповерта. С товаром на сумму 22 109 рублей мужчина прошел мимо кассовой зоны без оплаты, однако был задержан на выходе оперативно прибывшим нарядом Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия