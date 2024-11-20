Росгвардейцы защитили горожанку от агрессии бывшего сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который представлял угрозу для бывшей возлюбленной.

Ночью росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому на улице Бугарева по сигналу о совершении противоправных действий. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 47-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который мог угрожать расправой своей бывшей сожительнице.

По предварительной информации, мужчина пришёл к 43-летней бывшей возлюбленной якобы для того, чтобы забрать свои вещи. В квартире между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина отказался покидать жильё и начал угрожать женщине. Опасаясь за свою безопасность, горожанка обратилась за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на вызов.

Задержанного мужчину росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробности инцидента будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия