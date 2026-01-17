Росгвардейцы защитили медиков от агрессивного пациента, находившегося в розыске

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя с признаками неустановленного опьянения, который мог представлять угрозу для фельдшеров скорой помощи.

В ночное время росгвардейцы получили сигнал тревоги с кареты скорой медицинской помощи. Прибыв к многоквартирному дому на улице Климасенко, стражи правопорядка встретили медиков, которые указали на дебошира. Сотрудники вневедомственной охраны пресекли противоправные действия и задержали мужчину для установления личности. В ходе проверки росгвардейцы выяснили, что 43-летний местный житель находится в розыске за совершение имущественного преступления.

По предварительной информации, жильцы одного из домов обнаружили мужчину в подъезде и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики приступили к оказанию помощи гражданину, однако в процессе мужчина стал проявлять агрессию. Для обеспечения безопасности на место был вызван наряд Росгвардии.

После того как мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, он был передан сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия