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Росгвардия провела внеплановые инструктажи по безопасности в кемеровских образовательных учреждениях

В рамках решений антитеррористической комиссии города Кемерово сотрудники Росгвардии провели внеплановые инструктажи с работниками, осуществляющими внутри-объектовый и пропускной режим в образовательных учреждениях. Основной целью данных мероприятий стало усиление мер безопасности, предотвращение проникновения посторонних лиц и проноса запрещенных предметов.

Профилактические рейды были организованы совместно с представителями лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе инструктажей особое внимание уделялось алгоритму действий охранников при чрезвычайных ситуациях, их знанию должностных инструкций.

«Такие мероприятия проводятся для обеспечения безопасности учащихся и работников образовательных учреждений. В ходе инструктажей мы проверяем готовность частных охранников к выполнению своих обязанностей, их знания по предотвращению угроз, а также умение взаимодействовать с экстренными службами», - отметил заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по г. Кемерово майор Вадим Кондрицкий.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось технической укрепленности объектов образования, работоспособности системы контроля и управления доступом, а также соблюдению пропускного режима. Кроме того, в рамках дополнительных инструктажей были отработаны практические действия сотрудников групп задержания по тревожным вызовам с охраняемых объектов.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
02/04/2025
Общество
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