Россельхознадзором выданы предостережения 2 кузбасским магазинам, допустившим нарушения при реализации пакетированных семян

10 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провёл выездные обследования без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, ведущими розничную реализацию семенного материала в г. Новокузнецк Кемеровской области – Кузбасса.

В ходе мероприятий в ООО «Торговая компания Дом и сад» и ООО «Хозцентр» обнаружены пакетированные семена сельскохозяйственных растений, не соответствующие требованиям Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 16 Закона, запрещается реализация на территории России семян сельскохозяйственных растений, если такие сорта и гибриды не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Однако в числе таких в магазинах оказались семена огурца сортов «Мизинец», «Ни забот ни хлопот»; томата сортов «Золотая клуша», «Клубничка», «Свит Бэби»; моркови сортов «Осенняя королева», «Русский деликатес», «Пралине»; свеклы сортов «Цилиндра улучшенная», «Русский Деликатес» и др.

Кроме того, специалистом ведомства выявлено нарушение требований ч. 2 ст. 17 Закона, согласно которой при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений в затаренном состоянии их тара (упаковка) должна иметь ярлыки (этикетки) в соответствии с формами, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом в магазинах к реализации предлагались пакетированные семена, у которых на тарной этикетке отсутствовали ботанические наименования сельскохозяйственных растений на латинском языке, а именно: огурец сортов «Младший лейтенант», «Мизинчик», «Невеста»; томат сортов «Марал», «Каскад», «Камелот», «Холодоустойчивый», «Болезнеустойчивый», «Жароустойчивый».

10 марта 2026 года в качестве превентивной меры в адрес хозяйствующих субъектов объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.