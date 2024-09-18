РУСАЛ проведет экологический марафон «День реки» в 14 городах России

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о проведении ежегодного экологического марафона «День реки» с 7 по 29 сентября. В течение месяца состоятся экологические квесты, которые объединят городских и корпоративных волонтёров РУСАЛа на прибрежных территориях 14 городов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Михайловск, Москва, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, п.Таёжный, Шелехов.

Во время акций под эгидой «Дня реки» тысячи добровольцев в российских городах собирают мусор вдоль рек рядом с излюбленными местами отдыха местных жителей. Сбор мусора проходит в необычных форматах экологических квестов, когда команды волонтеров соревнуются в объеме собранного мусора и сортировке отходов. Во всех регионах обязательно используется разделение собираемого мусора по фракциям, доступным к переработке в регионе присутствия – это делают волонтёры прямо во время сборов. Доступные фракции, в зависимости от региона, делятся на следующие категории: пластик, пластиковые крышки, жесть, алюминий, картон, стекло, батарейки, несортирумое сырье.

В прошлом году участниками акции стали 2000 корпоративных волонтёров, которые собрали 37 тонн отходов.

«Экология и вопросы сохранения окружающей среды уже давно стали неотъемлемой частью современной корпоративной культуры и находятся в фокусе внимания РУСАЛа, являясь приоритетом Стратегии устойчивого развития 2035. Основная цель проведения «Дня реки» — не просто вовлечь сотрудников РУСАЛа в волонтёрскую деятельность, но и обратить внимание властей, местных сообществ и бизнеса на проблему загрязнения рек и водоёмов. Очень важно продолжать поддерживать традицию развития экологической культуры и экологичного образа жизни среди территорий присутствия компании. Так мы не только помогаем городам стать лучше, но и формируем новые стандарты у жителей», — отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию РУСАЛа.

В Новокузнецке «День реки» традиционно пройдет на берегу Байдаевских карьеров 29 сентября с 11.00 до 14.00.

Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/66ea538573cee71946405470/

Все желающие принять участие в проекте, могут получить консультации в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа.

Куратор экологического проекта «День реки» в Новокузнецке – Елена Головчанская, тел. 8-909-520-38-16, [email protected]

Фото: РУСАЛ