С начала года на территории Тяжинского округа произошло 50 пожаров

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 73 пожара. При пожарах погибло 4 человека (АППГ – 7), травмирования людей на пожарах не было допущено (ААПГ – 0).

Основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил установки и эксплуатации печей. Печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и летом. От неисправных печей загорается жилье, подсобные помещения и хозяйственные постройки (бани, складские помещения).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского округов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу напоминает жителям пользующимся печным отоплением о необходимости привести его в порядок до начала отопительного сезона.