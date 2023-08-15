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С начала года на территории Тяжинского округа произошло 50 пожаров

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 73 пожара. При пожарах погибло 4 человека (АППГ – 7), травмирования людей на пожарах не было допущено (ААПГ – 0).
Основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил установки и эксплуатации печей. Печное отопление остается в списке самых распространенных причин пожаров не только зимой, но и летом. От неисправных печей загорается жилье, подсобные помещения и хозяйственные постройки (бани, складские помещения).
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского округов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу напоминает жителям пользующимся печным отоплением о необходимости привести его в порядок до начала отопительного сезона.

Общество
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kuzbassnews.ru
15/08/2023
Общество
Тисуль
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