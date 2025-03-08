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Состоялся полуфинал сезона Открытой Лиги КВН Мариинского округа

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» города Мариинска встретились пять команд, среди которых были и приезжие: «Город талантов» (Дом детского творчества), «С района» (сборная Кемеровской области), «Что-то на смешном» (Анжеро-Судженский политехнический колледж), «Сборная Теха» (Мариинский политехнический техникум), «Училки» (Мариинский педагогический колледж).
В итоге победу одержала команда «Город талантов». На втором месте – команда «Что-то на смешном». Третье место разделили команды «С района» и «Училки».
Мистером КВН признан Никита Орынбаев из команды «Что-то на смешном». Мисс КВН стала Карина Циренова (команда «Город талантов»).
Лучшая шутка игры Клуба веселых и находчивых принадлежит команде «Город Талантов».
В гостевом блоке приняла участие команда КВН «Здесь и сейчас» средней школы № 1 города Мариинска. В финале Открытой Лиги КВН Мариинского округа встретятся четыре команды – «Город талантов», «С района», «Что-то на смешном» и «Училки».

Фото: КДЦ «Юбилейный» города Мариинска

Культура
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Мариинск
kuzbassnews.ru
08/03/2025
Культура
Анжеро-Судженск
Мариинск
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