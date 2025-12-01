Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Сотрудники Росгвардии из Яшкино присоединились к благотворительной акции «Коробка храбрости»

Сотрудники Яшкинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости», проходящей в Яшкинской районной библиотеке им. А.П. Саулова. Акция направлена на поддержку тяжелобольных детей, которые ежедневно сталкиваются со сложными медицинскими процедурами.

В рамках военно-политической работы с личным составом росгвардейцы посетили библиотеку, где и узнали о благотворительном проекте. Трогательная инициатива не оставила их равнодушными, и сотрудники решили внести свой вклад. Они пополнили коробку канцелярскими принадлежностями и игрушками: цветными карандашами, красками, развивающими раскрасками, пазлами и другими небольшими подарками.

Суть акции заключается в том, что после сложной медицинской процедуры маленький пациент может выбрать из специальной коробки подарок как символ поощрения за проявленную смелость. Такие небольшие сюрпризы помогают детям преодолевать страх и набраться храбрости.

Дежурный ПЦО Яшкинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Евгений Базинов отметил: «Когда мы услышали об этой акции, она не могла оставить никого равнодушным. Мы понимаем, с чем приходится сталкиваться маленьким пациентам и считаем важным поддержать их мужество. Кому, как не росгвардейцам, знать цену настоящей стойкости, которую эти ребята проявляют каждый день».

В 2025 году акция стартовала 10 ноября и завершится 2 декабря в преддверии Дня добровольца (волонтёра).

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
01/12/2025
