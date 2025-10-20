Сотрудники транспортной полиции Белово приняли участие в III Всероссийском турнире памяти погибшего офицера Льва Ковылина

В Кемеровской области прошел третий Всероссийский турнир среди юнармейских коллективов по военно-прикладным видам спорта, посвященный памяти капитана Льва Ковылина – сотрудника ФСБ, погибшего при выполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике. За мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества (посмертно).

Спортивная встреча состоялась на площадке физкультурно-оздоровительного центра «Металлург». За первенство боролись подшефные ребята линейного отдела МВД России на станции Белово из патриотического военно-спортивного центра «Разведчик» под предводительством председателя Общественного совета при линейном отделе Сергея Савченкова.

В состав судейской бригады традиционно вошли офицеры транспортной полиции. В турнире соревновались тридцать восемь команд из десяти регионов России. Участники турнира продемонстрировали свои навыки в подтягивании на перекладине, отжимании в упоре лежа, забеге по пересеченной местности с преодолением препятствий и на марш-броске.

Судьи признали наиболее подготовленными учащихся школы № 11 города Белово, которые завоевали большинство наград как в личном, так и в командном зачетах. По завершении соревнований состоялось награждение победителей грамотами и медалями.

Фото: Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова