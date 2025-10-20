Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудники транспортной полиции Белово приняли участие в III Всероссийском турнире памяти погибшего офицера Льва Ковылина

В Кемеровской области прошел третий Всероссийский турнир среди юнармейских коллективов по военно-прикладным видам спорта, посвященный памяти капитана Льва Ковылина – сотрудника ФСБ, погибшего при выполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике. За мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества (посмертно). 

Спортивная встреча состоялась на площадке физкультурно-оздоровительного центра «Металлург». За первенство боролись подшефные ребята линейного отдела МВД России на станции Белово из патриотического военно-спортивного центра «Разведчик» под предводительством председателя Общественного совета при линейном отделе Сергея Савченкова.

В состав судейской бригады традиционно вошли офицеры транспортной полиции. В турнире соревновались тридцать восемь команд из десяти регионов России. Участники турнира продемонстрировали свои навыки в подтягивании на перекладине, отжимании в упоре лежа, забеге по пересеченной местности с преодолением препятствий и на марш-броске.

Судьи признали наиболее подготовленными учащихся школы № 11 города Белово, которые завоевали большинство наград как в личном, так и в командном зачетах. По завершении соревнований состоялось награждение победителей грамотами и медалями.

Фото: Пресс-секретарь ЛО МВД России на ст.Белово - Виктория Сидорова

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
20/10/2025
Общество
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus