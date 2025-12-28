Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Советы врача в преддверии новогоднего застолья

Как отпраздновать Новый год, чтобы не обострить хронические заболевания ЖКТ, рассказывает врач - гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Алексей Анатольевич Близнюк:
- Новый год - чудесная пора для того, чтобы себя побаловать и поесть любимые блюда. Но, чтобы не перегрузить систему пищеварения, советую готовить более здоровые варианты традиционных блюд. К примеру, майонез заменить йогуртовой заправкой, птицу — не жарить, а запекать в рукаве. Вместо сильно переработанных продуктов с большим количеством добавок лучше использовать натуральную пищу — например, в оливье лучше заменить колбасу на отварное мясо.
Опасность новогоднего стола заключается в переедании. Во-первых, люди стараются попробовать все блюда разом — и салат, и второй, и горячее, и напитки, и десерты, и еще мандаринов сверху добавить… Результат неумеренного потребления больших объемов пищи — чувство тяжести, одышка, вплоть до рвоты пищевыми массами". 
Так что, уважаемые друзья, 31 декабря вы должны позавтракать, пообедать, сесть за стол неголодным. И обязательно двигайтесь— выходите на улицу. Так, пища не застоится и будет лучше перевариваться.
Берегите свой ЖКТ!
Пресс-служба НГКБ N 1 им. Г. П. Курбатова (фото).

