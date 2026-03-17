Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора не допустили перевозку 398 сельскохозяйственных животных без документов

С начала 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора усилена работа в рамках совместных мероприятий с региональными органами ГИБДД ГУ МВД России по реализации «дорожной карты», согласованной с целью пресечения незаконного перемещения сельскохозяйственных животных и подконтрольных животноводческих грузов. В ходе государственного ветеринарного контроля сотрудники надзорного ведомства обращают особое внимание на необходимость соблюдения условий, запретов и ограничений, обусловленных статусом регионов по заразным болезням животных, по территории которых происходит их перемещение, на наличие маркировки и учета их в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Хорриот». Так, на территориях Новосибирской и Томской областей перемещение животных ограничено.

Всего с 1 января по 16 марта проведено 132 рейда на дорогах общего пользования и федеральных трассах Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, в ходе которых досмотрено более пяти тысяч автомашин.

Перемещение 398 голов крупного рогатого скота было приостановлено в связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их здоровье и эпизоотическое благополучие территории, из которой они вывозятся. Все животные возвращены по месту их отправки. По всем случаям нарушений информация направлена в адрес государственных ветеринарных служб и управлений Россельхознадзора, соответствующих как по территориальной принадлежности мест отправки, так и пунктов назначения животных.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора разъясняют правила перемещения сельхозживотных и обращают внимание всех участников подобного незаконного оборота, что приобретение и перевозка сельскохозяйственных животных и животноводческих грузов без ветеринарных сопроводительных документов создает реальную угрозу распространения опасных болезней. Поскольку информация о проведённых диагностических исследованиях, вакцинации и профилактических обработках животных указывается только при их соответствующем оформлении. При этом за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов особо опасных болезней животных и их распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!