Спецназ Росгвардии провел урок мужества для школьников, приуроченный к памятной дате

 В деревне Береговая кемеровского округа сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в проведении урока Мужества, приуроченного к годовщине полного снятия блокады Ленинграда – одной из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны.

 Мероприятие прошло в местной школе и было направлено на сохранение исторической памяти, формирование у подрастающего поколения уважения к подвигу защитников Отечества.

 «В этом году памятная дата приобрела особое значение в контексте 10-летия создания войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летия войск правопорядка, история которых берет начало с формирования внутренних войск в XIX веке», - отметил офицер ОМОН «Оберег» с позывным «Гроза».

 Спецназовцы рассказали школьникам о героизме защитников блокадного Ленинграда, подчеркнув, что мужество, стойкость и верность Родине остаются неизменными ценностями и в наше время. Особое внимание было уделено связи исторических событий с современными реалиями, в том числе выполнению служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

 В ходе встречи росгвардейцы продемонстрировали элементы экипировки, которую школьники могли примерить и рассказали о службе в подразделениях специального назначения, отметив, что защита правопорядка и безопасности граждан сегодня так же требует высокой дисциплины, профессионализма и моральной устойчивости, как и в годы тяжелых испытаний для страны.

 В завершение мероприятия сотрудники Росгвардии ответили на вопросы школьников и сделали памятные фотографии.

 

Фото: Росгвардия

 

    

02/02/2026
