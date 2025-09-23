Студент из Кузбасса завоевал серебро на Чемпионате высоких технологий
Более 15 тысяч молодых людей из 76 регионов России и 26 дружественных стран в финале Чемпионата высоких технологий боролись за победу в 15 инновационных компетенциях.
Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Марк Зернин из Сибирского политехнического техникума (г. Кемерово) завоевал серебро в индивидуальном зачете компетенции «Цифровой двойник пациента».
«Соревнования посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения. Задачей Марка было создание проекта медицинского модуля с использованием голосового робота, который сможет сам записывать пациентов к врачу, брать у них показания и отслеживать течение болезни. Думаю, вы встречали такие программы. В них загружают базу данных о пациентах, робот звонит людям и предлагает ответить на специальные вопросы, далее бот сохраняет анкету и передает в медучреждение», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.
В приветствии к конкурсантам Президент РФ Владимир Путин отметил, что чемпионат объединил целеустремленную, одаренную молодежь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач.
«Считаю, что моя работа в финале была одной из лучших благодаря навыками и знаниям, которые я получил в техникуме. Я познакомился с интересными людьми, как с участниками, так и с экспертами из других регионов», — делится впечатлениями призер чемпионата Марк Зернин.
Чемпионат высоких технологий — масштабный образовательный проект, который проходил в третий раз, собирая лучших представителей сферы высоких технологий со всей России и дружественных государств.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса