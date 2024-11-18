Студенты и педагоги Тяжинского агропромышленного техникума поддерживают бойцов СВО

На заседании студенческого совета было принято решение связать теплые носки для солдат, которые находятся в зоне специальной военной операции, и присоединиться к акции «Посылка солдату». В реализации этой идеи девушкам оказали поддержку их бабушки: Альфия Ислямовна Киреева и Лариса Анатольевна Заусаева. В свободное от занятий время студентки собирались вместе и вязали носки. За короткое время связали 11 пар носков.

В рамках учебной практики студенты Тяжинского агропромышленного техникума по профессии «Сварщик» реальными делами помогли военнослужащим, участвующим в СВО. Под руководством опытного наставника Вадима Олеговича Сафронова ребята спроектировали и сварили прочные печи, которые будут переданы в действующие подразделения для обогрева позиций в полевых условиях. Каждое изделие было изготовлено с максимальной ответственностью и тщательностью, ведь от их надежности зависят комфорт и безопасность бойцов.

На базе общежития Тяжинского агропромышленного техникума «серебряные» волонтеры совместно с ребятами из отряда «Доброе сердце» плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Студенты техникума продолжают писать письма солдатам. Ребята уже отправили солдатам на передовую более ста писем.

Студенты и педагоги собрали деньги, на которые приобрели продукты питания, медикаменты, пряжу для вязания теплых носков, изготовили печи, маскировочные сети, а также мыло ручной работы. Большой личный вклад внесла воспитатель общежития Яна Николаевна Осипова. Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума упаковали в коробки все приобретенное и отвезли в пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой.

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум