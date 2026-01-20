Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Студенты Сибирского политехнического техникума побывали в гостях у транспортных полицейских Кузбасса

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с членами Общественного совета и Советом ветеранов при линейном управлении провели для гостей обзорную экскурсию, рассказали об истории управления, продемонстрировали экспонаты музейной комнаты.  

Эксперт группы криминалистических экспертиз не только раскрыл студентам тонкости своей профессии, но и наглядно продемонстрировал процесс снятия следов с различных поверхностей и методы дактилоскопии. Участники получили возможность самостоятельно обнаружить отпечатки пальцев на предоставленных предметах, а также узнали о специальности «судебная экспертиза» и возможностях ее получения в вузах МВД России. 

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России рассказала ребятам о мерах по противодействию кибермошенничеству. Кроме того, напомнила будущим юристам о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, в социальных сетях, о деятельности экстремистских организаций, недопустимости репостов сообщений, содержащих запрещенный контент, и напомнила об ответственности, наступающей за пропаганду и публичные призывы к насилию.

Заместитель начальника управления – начальник ОРЛС Кузбасского ЛУ МВД России Юлия Потураева рассказала о порядке поступления и прохождения обучения в ведомственных учебных заведениях высшего профессионального образования МВД России, особенностях образовательного процесса, изучаемых дисциплинах, условиях проживания, о льготах и гарантиях при обучении в вузах системы МВД, а также о требованиях, условиях приёма граждан на службу, о прохождении службы и о социальных гарантиях сотрудника ОВД.

«Участие в подобных акциях способствует повышению правовой грамотности ребят, формированию у них правопослушного поведения и определению будущей специализации молодых юристов», - отметил председатель общественного совета при Кузбасском ЛУ МВД России Дмитрий Матюхин.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

20/01/2026
