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Студенты Тяжинского агропромышленного техникума знакомятся с видеозаписями воспоминаний фронтовиков

На уроках истории и внеклассных мероприятиях ребята смотрят видеозаписи воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживавших в Тяжинском округе.
Первыми, для кого был организован просмотр видео, опубликованного в рамках историко-культурного проекта «Помним и гордимся!» стали первокурсники. Студенты познакомились с боевым эпизодом из жизни участника Великой Отечественной войны Ильи Федоровича Черемных (село Новоподзорново Тяжинского района).
Каждое слово фронтовика звучало с особой силой и вызывало у ребят неподдельный интерес. Один из парней узнал на кадрах свое родное село. Этот момент подарил всем чувство сопричастности и гордости за земляков, отстоявших в боях с немецко-фашистскими захватчиками свободу и независимость Родины. Студенты выразили желание посмотреть последующие видеозаписи воспоминаний фронтовиков.
Организаторы проекта «Помним и гордимся!» – Тяжинское окружное отделение Кемеровского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», участники волонтерского медиаотряда «Время, вперед!» Тяжинского агропромышленного техникума и Тяжинский историко-краеведческий музей – филиал центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Проект посвящен 80-летию Великой Победы.
Координатор проекта «Помним и гордимся!», заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук, член Союза журналистов России Олег Викторович Костюнин отметил, что подготовка очередных публикаций видеозаписей продолжается. Оцифровка воспоминаний фронтовиков с аналоговых носителей (видеокассет), позволит сохранить для будущих поколений живую историю.

Фото: Тяжинский агропромышленный техникум

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kuzbassnews.ru
07/11/2024
Культура
Образование
Тяжин
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