Суд дал разъяснение кузбасским властям о возможности использования площадки с недостроенным Центром культурного развития

В июле 2025 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступили уголовные дела в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства  администрации Мариинского муниципального округа Кузбасса, а также в отношении генерального директора ООО «Алгоритм» и его заместителя по строительству.

При этом в день первого судебного заседания по одному из поступивших уголовных дел в суд от главы администрации Мариинского муниципального округа поступило внепроцессуальное обращение с просьбой разъяснить возможность дальнейшего использования площадки, на которой расположен недостроенный Центр культурного развития.

Как сообщалось ранее, поступившие в суд уголовные дела связаны со строительством в Мариинске Центра культурного развития, который должны были построить до конца августа 2024 года. По версии органов предварительного расследования, для строительства объекта на счёт подрядчика в течение 2022 – 2023 годов бывшим начальником Управления капитального строительства муниципалитета было перечислено около 85 миллионов рублей. Однако по состоянию на конец июня 2024 года строительная готовность Центра культурного развития составила лишь 17% от общего строительного объёма.

Подрядчиком же являлось общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», генеральный директор которого со своим заместителем, по версии стороны обвинения, не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих администрации Мариинского муниципального округа, в общей сумме более 60 миллионов рублей.

В июне 2024 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств.

После поступления уголовных дел в суд председателю Мариинского городского суда Кемеровской области поступило письменное внепроцессуальное обращение главы Мариинского муниципального округа Кузбасса Кривцова А.А., в котором он просил разъяснить возможность использования для муниципальных нужд площадки, на которой было начато строительство объекта «Центр культурного развития», в виде строительно-монтажных, демонтажных и иных работ.

Суд разъяснил, что на текущей стадии рассмотрения уголовных дел не исследовалась письменные и иные доказательства, в том числе строительно-техническая экспертиза объекта. Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела может возникнуть необходимость проведения повторной или дополнительной экспертизы либо осмотр площадки, расположенной по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, город Мариинск, улица Ленина, дом 87/2.

В связи с этим проведение строительно-монтажных, демонтажных работ либо работ по консервации указанной площадки до принятия судом итогового решения по уголовному делу может воспрепятствовать объективному и всестороннему рассмотрению дела, а также повлечь нарушение прав участников уголовного судопроизводства.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
22/09/2025
