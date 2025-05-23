Талантливые студенты Новокузнецка могут стать участниками нового сезона стипендиальной программы РУСАЛ и Эн+

2 июня 2025 года стартует новый сезон Стипендиальной программы РУСАЛ и Эн+ на 2025-2026 учебный год. Получить стипендию могут студенты очной формы обучения высших и средних специальных учебных заведений-партнеров программы в 25 населенных пунктах России. К участию приглашаются студенты по специальностям пяти направлений: энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика.

В Стипендиальную программу входят 58 учебных заведений в городах присутствия компаний. Среди них: Иркутск, Братск, Тайшет, Шелехов, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Волгоград, Тихвин, Санкт-Петербург.

Подать заявку на конкурс могут студенты с оценками «хорошо» и «отлично». Победителей выбирает конкурсная комиссия, в которую входят профильные специалисты и представители РУСАЛ и Эн+. Комиссия оценивает не только академическую успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерскую и общественную деятельность претендентов.

Размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для ссузов и до 25 000 для вузов и зависит от совокупности факторов, в том числе от курса, на котором обучается студент. Стипендиаты могут участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях РУСАЛа и Эн+, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

«В этом году стипендиальная программа отмечает пятилетие, и за эти годы нашу поддержку получили больше 400 самых талантливых студентов не только наших «профильных» специальностей, но и тех, без которых невозможно представить жизнь – будущие медики и педагоги. Наши стипендиаты становятся востребованными профессионалами: больше половины из них приходят на работу на наши предприятия и производства. А опытные эксперты и наставники помогают им адаптироваться и поддерживают их развитие», – говорит Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа и Эн+.

Прием заявок от претендентов будет проходить со 2 июня по 16 июля 2025 года на корпоративном портале Стипендиальная программа для студентов | Эн+ и РУСАЛ. Там же можно подробно ознакомиться с программой и условиями участия. С 17 июля по 23 августа конкурсные комиссии проведут экспертизу полученных заявок и собеседования с кандидатами на получение стипендии. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября 2025 года.

Фото: РУСАЛ