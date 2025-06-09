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Театрализованная программа «Сказка начинается...» состоялась в селе Суслово Мариинского округа

К Международному дню сказок захватывающую феерию подготовили преподаватели детской музыкальной школы № 80. Ребят из первого отряда летнего пришкольного лагеря «Орлята России» ждало удивительное путешествие по сказочным станциям.
Интеллектуальные задания сменялись просмотром мультфильмов и исполнением всеми любимых песен. Примечательно, что у зрителей была возможность стать участниками сказочной постановки. Каждый из ребят мог исполнить любую понравившуюся роль.
Театрализованная программа позволила детям соприкоснуться с удивительным миром русской народной сказки, вспомнить героев волшебных историй.

Фото: Детская музыкальная школа № 80 села Суслово

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
09/06/2025
Культура
Мариинск
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