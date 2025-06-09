К Международному дню сказок захватывающую феерию подготовили преподаватели детской музыкальной школы № 80. Ребят из первого отряда летнего пришкольного лагеря «Орлята России» ждало удивительное путешествие по сказочным станциям.

Интеллектуальные задания сменялись просмотром мультфильмов и исполнением всеми любимых песен. Примечательно, что у зрителей была возможность стать участниками сказочной постановки. Каждый из ребят мог исполнить любую понравившуюся роль.

Театрализованная программа позволила детям соприкоснуться с удивительным миром русской народной сказки, вспомнить героев волшебных историй.

Фото: Детская музыкальная школа № 80 села Суслово