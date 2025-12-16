Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Транспортные полицейские Кузбасса провели тематические уроки, посвященные Конституции России

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России провели в школе № 32 города Кемерово ряд профилактических мероприятий под названием «День Конституции Российской Федерации». В них приняли участие около 130 учащихся.

Главная задача урока – повысить правовую грамотность школьников, стимулировать их социальную активность и познакомить с основными правами и свободами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка и Конституции России, а также научить применять их на практике.

Транспортные полицейские подчеркнули, что права неразрывно связаны с обязанностями, и призвали детей учиться отстаивать свои права, анализировать поступки окружающих и проявлять уважение к другим. 

В завершении мероприятия прошла викторина, которая помогла закрепить полученные знания, а самые активные участники получили награды.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

16/12/2025
