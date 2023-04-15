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Уникальный сборник детских песен презентовали в Кемерове

Впервые выпущен сборник песен, где авторами музыки стали педагоги детских школ искусств и их подопечные, а некоторые написали также стихи. По словам организаторов – управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Кемерово, - это одно из главных событий в Год педагога и наставника, Год детей в Кузбассе. 

Поскольку презентация уникального музыкального издания состоялась во время проведения II Международного фестиваля Юрия Гагарина, все композиции посвящены теме космоса. «Дети галактики. Равнение на первых!» - такое название получил сборник. 

На каждую из 11 песен снят «космический» видеоклип, благодаря QR-коду все желающие могут ознакомиться с совместным творчеством двух поколений – детей и их педагогов. 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Культура
Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/04/2023
Культура
Образование
Кемерово

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