Уникальный сборник детских песен презентовали в Кемерове

Впервые выпущен сборник песен, где авторами музыки стали педагоги детских школ искусств и их подопечные, а некоторые написали также стихи. По словам организаторов – управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Кемерово, - это одно из главных событий в Год педагога и наставника, Год детей в Кузбассе.



Поскольку презентация уникального музыкального издания состоялась во время проведения II Международного фестиваля Юрия Гагарина, все композиции посвящены теме космоса. «Дети галактики. Равнение на первых!» - такое название получил сборник.



На каждую из 11 песен снят «космический» видеоклип, благодаря QR-коду все желающие могут ознакомиться с совместным творчеством двух поколений – детей и их педагогов.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово