Управлением Россельхознадзора выявлено несоответствие лекарственных препаратов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Вакцина ассоциированная против инфекционного кератоконъюктивита крупного рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и герпесвируса типа I» (серия: 1, срок годности 01.2024) производства ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (Республика Татарстан) по показателям: «Внешний вид» и «Наличие посторонних примесей, плесеней, изменения консистенции»;

- «Кэтлмастер Голд FP5 L5» (лиофилизированный компонент серия № 598976А, срок годности 19.12.2023, жидкий компонент серия № 585937, срок годности 12.12.2023) производства «Zoetis LLC» (США) по показателю: «Стерильность (обнаружение жизнеспособных бактерий и грибов – жидкий компонент)».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Одновременно сообщаем, что в связи с подтверждением качества лекарственного препарата «Вакцина эмульгированная против пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов и овец» (серия Р52-05, срок годности 05.2023) производства ООО «Агровет» (г. Москва) Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанной серии лекарственного препарата «Вакцина эмульгированная против пастереллеза крупного рогатого скота, буйволов и овец».