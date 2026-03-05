С помощью родового сертификата женщина получает государственную медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовой период. Также сертификат нужен при проведении профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. В Кемеровской области в 2025 году региональное Отделение СФР оплатило 50 234 услуги по родовым сертификатам 13 727 женщинам области на сумму 161 164 000 рублей.

Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей, которые делятся между медицинскими организациями:

Талон №1 (женские консультации) – 4 тысячи рублей (3 тысячи рублей – услуги по оказанию медицинской помощи, 1 тысяча рублей – услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи).

Талон №2 (роддома) – 6 тысяч рублей (оказание женщине и новорождённому медицинских услуг во время родов и в послеродовой период).

Талон №3-1 (детские поликлиники) – 1 тысяча рублей (наблюдение ребёнка в детской поликлинике в первые полгода жизни).

Талон №3-2 (детские поликлиники) – 1 тысяча рублей (наблюдение ребёнка в детской поликлинике с 6 месяцев до года).

При многоплодной беременности обе части талона №3 заведут для каждого новорождённого.

Сертификат оформляется на любом сроке беременности, в том числе при посещении женской консультации или уже в роддоме. Он также может быть оформлен детской поликлиникой, если ребенка прикрепили к ней в первые три месяца после рождения, и роженица не получала его ранее.

«Важно помнить, что родовый сертификат покрывает услуги только в рамках программы ОМС. Оказанные услуги Отделение СФР по Кузбассу оплачивает медучреждениям напрямую путем перечисления на счет. Средства сертификата обналичить нельзя», – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области Людмила Бабичук.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

