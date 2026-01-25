Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Белове транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант»

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членами общественного совета в рамках акции «Студенческий десант» познакомили студентов Беловского института (филиала) Кемеровского государственного университета с работой транспортной полиции.

Специалист отделения по работе с личным составом подробно рассказала о специфике службы в транспортной полиции, основах профессиональной и служебной подготовки, а также о правилах поступления в высшие учебные заведения МВД.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних напомнила подросткам о правилах безопасного поведения на объектах транспорта и в социальных сетях, о недопустимости репостов сообщений, содержащих запрещенный контент, и об ответственности за пропаганду и публичные призывы к насилию.

Также студенты посетили экспертно-криминалистическую лабораторию. Ребята узнали, как собираются вещественные доказательства для исследований, познакомились с дактилоскопией и даже сами смогли снять отпечатки пальцев рук у одногруппников, почувствовав себя настоящими экспертами.

Кроме того, студенты прошли по Аллее Героев, посвященной сотрудникам, удостоенным звания Героя Российской Федерации и других государственных наград, ознакомились с экспозицией музея линейного отдела и стендом с наградами, завоеванными сотрудниками в различных соревнованиях.

 

 

Фото: ЛО МВД на транспорте по г. Белово

