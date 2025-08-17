Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кемерове фестиваль близнецов «Двойное счастье» объединил участников от Кузбасса до Камчатки

В столице Кузбасса на обновлённой бульварной части улицы Патриотов, благоустроенной по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», прошёл VIII фестиваль близнецов и двойняшек «Двойное счастье».

Праздник собрал 13 пар участников — из Кузбасса, Тюмени, Омска, Томска и даже Камчатки. Особое внимание зрителей привлекли Софья и Анастасия Кудристенко, приехавшие с Камчатки к своей бабушке в Кемерово. Девочки состоят в «Движении первых» и Юнармии, каждая увлекается своим делом. Отец двойняшек — настоящий защитник Отечества, награждён медалями Суворова, Жукова, «За отвагу», орденом Мужества.

Бабушка Нина Борисовна Захарова — активистка центра по работе с населением «Меридиан» и волонтёр, ведущая большую патриотическую работу.

Фестиваль в этом году был посвящён 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Близнецы и двойняшки пели военные песни, читали стихи о подвигах солдат, участвовали в конкурсах и творческих заданиях. Многие подготовили одинаковые костюмы, чтобы подчеркнуть свою схожесть.

— Нас всегда путали! Ещё в детском саду мне надевали на руку бантик, чтобы отличать от сестры. В школе мы специально садились за разные парты, чтобы нас различали. Но всё равно — иметь сестру-двойняшку чудесно!  — поделилась участница Лидия Зубарева.

 Фото: пресс-служба администрации Кемерова

17/08/2025
