В Кемеровском районе Кузбасса Россельхознадзор обязал собственника устранить зарастание 3,7 га сельхозугодий

Зарастание земельного участка площадью 3,7 га было выявлено 28 августа 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования на землях сельскохозяйственного назначения в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

По результатам мероприятия инспектор ведомства зафиксировал зарастание сорной травянистой (пырей ползучий, осот и др.) и древесной (преимущественно деревья березы высотой не менее 3 м) растительностью, что свидетельствовало об отсутствии какой-либо деятельности, связанной с сельскохозяйственным использованием, и, как следствие, нарушении обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

В этой связи, 5 сентября 2025 года в адрес собственника участка ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель от сорной и древесной растительности (культуртехническая мелиорация), по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду; обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона; соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.