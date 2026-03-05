За первые 2 месяца 2026 года при внутрироссийских перевозках специалисты Россельхознадзора в Кемеровской области — Кузбассе проконтролировали перемещение 7 653 тонн подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.

Так, из Амурской и Курской областей в Кемеровскую область — Кузбасс был ввезён шрот соевый кормовой в объёме 2 733 тонны. Из Приморского края поступила 21 тонна рыбной продукции в ассортименте.

Кроме того, при погрузке в Республику Бурятия, Приморский край, Ленинградскую и Новгородскую области досмотрено 3 668 тонн ячменя и пшеницы фуражной, а также 1 231 тонна молочной продукции, отгруженной в Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Специалисты Россельхознадзора подтвердили соблюдение условий регионализации и отсутствие нарушений правил перевозок грузов железнодорожным транспортом и требований ветеринарного законодательства.