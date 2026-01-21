В Крапивинском муниципальном округе бывшая заведующая детским садом похитила из бюджета более 1 млн рублей

Крапивинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей детским садом. Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что осужденная, занимая указанную должность, в 2020 году фиктивно трудоустроила в дошкольную образовательную организацию знакомого на должность разнорабочего. Для получения заработной платы мужчина оформил в банке счет, а карту передал осужденной.

Женщина, зная, что он фактически трудовые обязанности не выполняет, ежемесячно заполняла на его имя табель учета рабочего времени, в соответствии с которым начисляла заработную плату, а поступавшие на расчетный счет знакомого денежные средства присваивала себе.

Таким образом, с января 2020 года по сентябрь 2023 года бывшая заведующая похитила из бюджета более 1 млн рублей. Деньгами осужденная распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Вину в совершении преступления женщина признала

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и взыскал с осужденной сумму причиненного бюджету ущерба.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области