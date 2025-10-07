В Кузбассе более 70 мероприятий в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами проведено Россельхознадзором с помощью приложения «Инспектор»

В Кузбассе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в дистанционном формате с мобильных устройств и компьютеров применяют приложение «Инспектор».

Так, за 9 месяцев 2025 года с использованием данного приложения состоялись 4 инспекционных визита, 14 профилактических визитов и 55 консультаций с поднадзорными субъектами. В рамках данных мероприятий инспекторы ведомства осуществляют осмотр хозяйствующих субъектов, получают объяснения, проводят информирование и консультирование по вопросам в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Так, с помощью мобильного приложения 29 августа был проведен инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего производство и реализацию рапса в Юргинском районе Кемеровской области-Кузбасса, в ходе которого были установлены нарушения регламента применения пестицидов и агрохимикатов. В связи с чем, в настоящее время в отношении предпринимателя ведется административное производство по ст. 8.3 КоАП Российской Федерации.

Кроме того, мобильное приложение «Инспектор» используется в ходе профилактических мероприятий. Например, в рамках проведенного профилактического визита в отношении ООО «Производственная аграрная компания» сельхозтоваропроизводитель был проинформирован о важности предоставления во ФГИС «Сатурн» полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ.

Ему были даны разъяснения требований действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, даны консультации по применению препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, мерах административной ответственности за несоблюдение обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Во всех случаях представители хозяйствующих субъектов положительно оценили подобный формат взаимодействия с надзорным органом. В свою очередь, специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что мобильное приложение «Инспектор», доступно для скачивания по ссылке.