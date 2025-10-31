В Кузбассе на 90 суток приостановлена работа ЛЭП и подстанции детского оздоровительного лагеря

Сибирское управление Ростехнадзора добилось судебного запрета на эксплуатацию трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас». Причина — грубые нарушения требований безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.

В середине октября 2025 года при проведении выездного обследования объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности Мариинскому муниципальному округу и поставляющих электроэнергию в детский оздоровительный лагерь «Арчекас», были выявлены многочисленные нарушения.

Специалисты Кузбасского отдела Управления Ростехнадзора установили, что техническое обслуживание, ремонты, осмотры и профилактические проверки электросетевых объектов не проводились, а допустимое расстояние от поверхности земли до неизолированных частей подстанции оказалось меньше нормативного. Также было выявлено значительное повреждение опор ЛЭП из-за длительности их эксплуатации (установлено их загнивание и расщепление), а в пролётах опор установлено опасное приближение деревьев к проводам. При этом на некоторых участках высоковольтной линии выявлено недопустимое расстояние от проводов до поверхности земли.

Совокупность выявленных нарушений представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе в случае дальнейшей эксплуатации воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции.

В связи с этим представитель Сибирского управления Ростехнадзора просил суд приостановить деятельность Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа в части эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергетики, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас».

Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, хотя был извещён о времени и месте его рассмотрения.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении все выявленные нарушения правил технической эксплуатации объектов электроэнергетики нашли своё подтверждение. При этом в суд не были представлены доказательства, что Комитет по управлению муниципальным имуществом принял все зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения.

В результате Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 9.11 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас», сроком на 90 суток.

Постановление об административном приостановлении деятельности исполняется немедленно после вынесения такого постановления, но может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.

Следует отметить, что 29 октября 2025 года от лица, привлечённого к административной ответственности, поступила жалоба на вынесенное судом постановление.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд