Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе на 90 суток приостановлена работа ЛЭП и подстанции детского оздоровительного лагеря

Сибирское управление Ростехнадзора добилось судебного запрета на эксплуатацию трансформаторной подстанции и воздушной линии электропередачи, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас». Причина — грубые нарушения требований безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.

В середине октября 2025 года при проведении выездного обследования объектов электроэнергетики, принадлежащих на праве собственности Мариинскому муниципальному округу и поставляющих электроэнергию в детский оздоровительный лагерь «Арчекас», были выявлены многочисленные нарушения.

Специалисты Кузбасского отдела Управления Ростехнадзора установили, что техническое обслуживание, ремонты, осмотры и профилактические проверки электросетевых объектов не проводились, а допустимое расстояние от поверхности земли до неизолированных частей подстанции оказалось меньше нормативного. Также было выявлено значительное повреждение опор ЛЭП из-за длительности их эксплуатации (установлено их загнивание и расщепление), а в пролётах опор установлено опасное приближение деревьев к проводам. При этом на некоторых участках высоковольтной линии выявлено недопустимое расстояние от проводов до поверхности земли.

Совокупность выявленных нарушений представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе в случае дальнейшей эксплуатации воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции.

В связи с этим представитель Сибирского управления Ростехнадзора просил суд приостановить деятельность Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа в части эксплуатации вышеуказанных объектов электроэнергетики, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас».

Представитель Комитета по управлению муниципальным имуществом на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, хотя был извещён о времени и месте его рассмотрения.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении все выявленные нарушения правил технической эксплуатации объектов электроэнергетики нашли своё подтверждение. При этом в суд не были представлены доказательства, что Комитет по управлению муниципальным имуществом принял все зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения.

В результате Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 9.11 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации воздушной линии электропередачи и трансформаторной подстанции, питающих детский оздоровительный лагерь «Арчекас», сроком на 90 суток.

Постановление об административном приостановлении деятельности исполняется немедленно после вынесения такого постановления, но может быть обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.

Следует отметить, что 29 октября 2025 года от лица, привлечённого к административной ответственности, поступила жалоба на вынесенное судом постановление.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Экономика
kuzbassnews.ru
31/10/2025
Происшествия
Экономика
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus