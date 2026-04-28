В Кузбассе определили сильнейших росгвардейцев в служебном биатлоне и легкоатлетическом кроссе

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялся чемпионат по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу среди подразделений ведомства. В соревнованиях приняли сборные вневедомственной охраны, новокузнецких ОМОН «Рубеж» и СОБР «Мустаг», а также кемеровских ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ».

Спортсмены должны были продемонстрировать меткость, скорость и выносливость в течение двух дней. В первый день соревнований спортсмены преодолевали дистанцию в 3 километра, дважды останавливаясь на огневых рубежах. Соперничество команд продолжилось и во второй день, где росгвардейцы соревновались в беге на 3 км среди женщин и на 5 км среди мужчин.

По итогам чемпионата по служебному биатлону первое место заняла команда СОБР «Мустаг», серебро завоевал СОБР «Символ», бронза досталась ОМОН «Оберег».

В легкоатлетическом кроссе лидером также стал СОБР «Мустаг». Второе место занял СОБР «Символ», третье – ОМОН «Рубеж».

«Каждое подразделение и каждый участник готовятся по-своему, в зависимости от имеющейся учебно-материальной базы. При этом между участниками всегда сохраняется здоровая конкуренция. Результаты ежегодно меняются: команды, занимавшие лидирующие позиции ранее, могут уступить другим, что говорит о постоянном росте уровня подготовки», - отметил помощник начальника группы профессиональной, служебной и физической подготовки – начальник физической подготовки и спорта капитан Максим Б.

Призеры чемпионата по служебному биатлону примут участие в дальнейшем отборе на чемпионат Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
28/04/2026
Популярное за месяц
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые
В Новокузнецке открылась новая поликлиника №5
В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств
Кузбасский суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля в пользу страховой компании
В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск
Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
