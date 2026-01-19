Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе осуждён 62-летний местный житель, который незаконно хранил оружие, боеприпасы и более 6 кг пороха

Обрез, два ружья, около 350 спортивно-охотничьих патронов, а также 22 банки со взрывчатым веществом метательного действия (порох) общим весом более 6 килограммов 62-летний житель Мариинского муниципального округа незаконно хранил у себя в доме более 10 лет после того, как сдал своё разрешение на хранение и ношение оружия.

Как следует из материалов уголовного дела, рассмотренного Мариинским городским судом Кемеровской области, минувшей осенью сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России «Мариинский» стало известно о незаконном хранении оружия и боеприпасов у жителя одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса. Результатами проведённых оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность была подтверждена. По месту жительства 62-летнего кузбассовца были изъяты обрез, два ружья, около 350 спортивно-охотничьих патронов для нарезного оружия, а также 22 банки с порохом, общая масса которого составила более 6 килограммов.

Позже экспертами будет установлено, что изъятые оружие и боеприпасы являются боеспособными, а порох пригоден для производства взрыва.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого выяснилось, что до 2015 года подсудимый имел разрешение на приобретение и хранение оружия с боеприпасами в целях занятия охотой. Однако в 2015 году он сдал разрешение, и с тех пор уже незаконно весь оружейный арсенал продолжил хранить в своём доме.

В ходе рассмотрения судом уголовного дела подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью и в содеянном раскаялся.

С учётом отсутствия отягчающих и наличия ряда смягчающих обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые в рамках уголовного дела, постановлено передать в распоряжение Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу для решения их дальнейшей судьбы в соответствии с законодательством Российской Федерации об оружии.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
19/01/2026
