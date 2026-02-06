Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе по предписанию Россельхознадзора собственник устранил зарастание сельхозземель

Неиспользуемые участки, расположенные на территории земель сельхозназначения в границах Прокопьевского муниципального округа, были выявлены Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора еще в ноябре 2023 года в ходе внеплановой документарной проверки, согласованной с прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса. Так, в ходе контрольного (надзорного) мероприятия было установлено, что на всей площади земельных участков – это 2,6 га – зафиксировано отсутствие признаков посевов сельскохозяйственных культур, обработки почвы, проведения мелиоративных и иных мероприятий по борьбе с сорной и древесной растительностью, воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

В этой связи, владельцу участка — физическому лицу — было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

7 октября 2025 года в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (выездного обследования) инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировал, что земельный участок введен в оборот, используется для ведения сельского хозяйства (для сенокошения). А 29 января 2026 года устранение ранее выявленного нарушения земельного законодательства подтверждено в результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований.

По представлению государственного инспектора данные факты стали основанием для снятия ведомством с контроля предписания об устранении выявленного нарушения земельного законодательства.

kuzbassnews.ru
06/02/2026
Общество
