В Кузбассе под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии отрубей пшеничных в Казахстан
3 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил 2 фитосанитарных сертификата на новые партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленных для дальнейшей транспортировки в Республику Казахстан.
Под контролем ведомства погрузка продукции весом 135 т производилась в железнодорожные вагоны.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
10/03/2026