В Кузбассе провозглашён приговор по уголовному делу, связанному с мошенничеством в отношении жилья льготных категорий граждан

Кузбасский застройщик и бывший начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа признаны виновными в совершении ряда преступлений, связанных с жильём, в том числе предназначенного для льготных категорий граждан. Приговором суда осуждённым назначены длительные сроки лишения свободы.

Мариинским городским судом Кемеровской области постановлен приговор по уголовному делу в отношении застройщика, обвиняемого в совершении 18 фактов мошенничества с жильём, в том числе для льготных категорий граждан, а также в отношении бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа, обвиняемого в совершении 12 фактов мошенничества с этим жильём и в превышении должностных полномочий.

Судом установлено, что местный застройщик ранее приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. Используя подложные документы о его сносе, получил разрешение на строительство. После этого реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный двухэтажный жилой дом. Незаконно получив разрешение на ввод дома в эксплуатацию и, введя в заблуждение покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал квартиры в непригодном для жилья доме.

А муниципальные контракты на приобретение жилья льготным категориям граждан во «вновь возведённом», непригодном для проживания доме по ценам, превышающим среднюю рыночную стоимость аналогичных помещений на рынке жилья, заключал бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа. Заключение муниципальных контрактов по завышенной стоимости повлекло причинение существенного вреда правам и интересам администрации Мариинского муниципального округа.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые свою вину не признали.

Однако в результате судебного разбирательства, длившегося более полутора лет, вина подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний была доказана.

Приговором суда застройщику по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Бывшему председателю Комитета по управления муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима также со штрафом в размере 1 млн рублей.

При этом бывший муниципальный служащий на 3 года лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

Удовлетворены гражданские иски семи пострадавших от преступных действий застройщика в счёт возмещения имущественного ущерба на общую сумму 6 миллионов 50 тысяч рублей и в счёт компенсации морального вреда на общую сумму 350 тысяч рублей.

Также солидарно с застройщика и бывшего муниципального служащего постановлено взыскать в пользу муниципалитета в счёт возмещения ущерба более 5 миллионов рублей. Кроме того, с бывшего муниципального служащего в пользу муниципалитета взыскано около 3 миллионов 700 тысяч рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части финансовых взысканий сохранён арест имущества осуждённых на общую сумму более 22 миллионов рублей.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд