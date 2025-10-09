Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе росгвардейцы помогли 16-летнему подростку вернуться домой

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали несовершеннолетнего, которого искала обеспокоенная мать.

Ночью экипажи Росгвардии получили сообщение о пропаже 16-летнего юргинца, который, по словам матери, ушёл из дома и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий на улице Машиностроителей росгвардейцы заметили подростка, подходившего под описание. Им оказался разыскиваемый юргинец.

По предварительной информации, несовершеннолетний, не предупредив мать, ушёл из квартиры посреди ночи. После безуспешных попыток найти сына женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы убедились, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, и передали его сотрудникам ПДН для последующего возвращения домой.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
09/10/2025
Общество
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus