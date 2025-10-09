В Кузбассе росгвардейцы помогли 16-летнему подростку вернуться домой

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии разыскали несовершеннолетнего, которого искала обеспокоенная мать.

Ночью экипажи Росгвардии получили сообщение о пропаже 16-летнего юргинца, который, по словам матери, ушёл из дома и не вернулся. В ходе поисковых мероприятий на улице Машиностроителей росгвардейцы заметили подростка, подходившего под описание. Им оказался разыскиваемый юргинец.

По предварительной информации, несовершеннолетний, не предупредив мать, ушёл из квартиры посреди ночи. После безуспешных попыток найти сына женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы убедились, что жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, и передали его сотрудникам ПДН для последующего возвращения домой.

Фото: Росгвардия