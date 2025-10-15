В Кузбассе Росгвардия продолжает помогать неравнодушным гражданам в передаче оружия для нужд СВО

В Кемерове при участии лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии житель Кемеровского муниципального округа Кирилл Владимиров передал приобретенные за личные средства две единицы гладкоствольного охотничьего ружья юргинским военнослужащим для защиты от вражеских дронов. По словам неравнодушного кузбассовца, именно благодаря участию инициативных граждан и местного депутатского корпуса удалось упростить процедуру передачи, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад в общее дело.

«Мы были инициаторами этой акции совместно с Росгвардией, чтобы граждане имели возможность передавать оружие для нужд Министерства обороны. Сейчас процесс занимает не более получаса. Всё оформляется в одно окно, без пошлин и очередей. Главное - желание помочь, - рассказал Кирилл Владимиров. - Как охотник, я понимаю, что гладкоствольное ружьё является надёжным средством против дронов».

Заместитель начальника отдела по обороту гражданского оружия Кемеровского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Никита К. отметил, что порядок передачи максимально прост: «Каждый гражданин может обратиться в оружейный магазин, приобрести ружьё и указать, что оно предназначено для передачи Министерству обороны. Магазин связывается с нами, и мы сопровождаем процесс на всех этапах, чтобы всё было оформлено в рамках закона».

С начала года, по данным территориального управления Росгвардии по Кемеровской области, жители региона добровольно передали защитникам Отечества около 250 единиц гладкоствольного оружия. Для удобства кузбассовцев на официальном сайте Росгвардии работает онлайн-сервис, позволяющий подать уведомление о передаче оружия в электронном виде.

Военнослужащий с позывным «Кузбасс» подтвердил, что такая помощь имеет реальное значение на линии боевого соприкосновения: «Потребность в ружьях огромная. Дроны становятся всё более опасными, а дробовое оружие остаётся надёжным и эффективным средством их поражения. Такие поставки спасают жизни и помогают выполнять боевые задачи».

В завершении процедуры сын Владимирова Иван передал в руки кузбасскому военнослужащему пушистый талисман – зайца по кличке «Пряник», выразив надежду, что он принесёт удачу и станет оберегом на передовой.

Росгвардия по Кемеровской области выражает благодарность всем неравнодушным жителям региона за активную гражданскую позицию, патриотизм и поддержку российских военнослужащих.

Фото: Росгвардия