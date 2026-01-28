Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Кузбассе Росгвардия проводит мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Подразделения Росгвардии в Кузбассе проводят комплекс памятных и просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Росгвардейцы принимают участие в митингах и церемониях возложения цветов к памятникам и мемориалам героям Великой Отечественной войны в ряде населённых пунктов региона.

В Кемерове на базе клуба отряда специального назначения «Кузбасс» прошли встречи с учащимися школ. Школьникам рассказали о значении памятной даты и трагических страницах истории блокады, а также продемонстрировали символ блокадного Ленинграда - хлебный паёк.

В Киселевске сотрудники Росгвардии посетили тематическую выставку в городской библиотеке. В Яшкин личный состав вневедомственной охраны принял участие в социальной акции районной библиотеки, в ходе которой раздали на улице гражданам буклеты с информацией о памятной дате. В Юрге, Анжеро-Судженске, Тяжине и других населенных пунктах Кузбасса состоялись возложение цветов и тематические занятия с сотрудниками ведомства.

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - в этот день в 1944 году была окончательно снята блокада города, длившаяся 872 дня.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
28/01/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus