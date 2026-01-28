В Кузбассе Росгвардия проводит мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Подразделения Росгвардии в Кузбассе проводят комплекс памятных и просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Росгвардейцы принимают участие в митингах и церемониях возложения цветов к памятникам и мемориалам героям Великой Отечественной войны в ряде населённых пунктов региона.

В Кемерове на базе клуба отряда специального назначения «Кузбасс» прошли встречи с учащимися школ. Школьникам рассказали о значении памятной даты и трагических страницах истории блокады, а также продемонстрировали символ блокадного Ленинграда - хлебный паёк.

В Киселевске сотрудники Росгвардии посетили тематическую выставку в городской библиотеке. В Яшкин личный состав вневедомственной охраны принял участие в социальной акции районной библиотеки, в ходе которой раздали на улице гражданам буклеты с информацией о памятной дате. В Юрге, Анжеро-Судженске, Тяжине и других населенных пунктах Кузбасса состоялись возложение цветов и тематические занятия с сотрудниками ведомства.

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - в этот день в 1944 году была окончательно снята блокада города, длившаяся 872 дня.

Фото: Росгвардия