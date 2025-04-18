В Кузбассе Россельхознадзор предостерег собственника зарастающих пахотных земель в границах Прокопьевского района

Зарастание земельного участка площадью 5 га было выявлено 3 апреля 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по материалам выездного обследования, а также в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения в границах совхоза «Прокопьевский» Прокопьевского муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Так, фактами, подтверждающими неиспользование сельхозугодий, стало наличие сорной (осот розовый, полынь, болиголов пятнистый, тысячелистник и др.) и древесно-кустарниковой (березы высотой более 1,5, 3 и 5 м, поросли березы, ивы высотой более 2-х м, поросли ивы) растительности, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В этой связи 11 апреля гражданину, в пользовании которого данный участок находится на праве аренды, ведомством объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия по расчистке земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства.