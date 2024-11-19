В Кузбассе Россельхознадзор прекратил действие декларации на горох в связи с нарушениями при оформлении

12 ноября 2024 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию гороха урожая текущего года, оформленную с нарушением процедур обязательного подтверждения соответствия.

Так, при испытаниях гороха, предназначенного к экспорту на пищевые цели, не исследовано остаточное количество действующих веществ пестицидов Альфацин, КЭ и Экселент, КС- альфа-циперметрин и пикоксистробин, а, следовательно, в полной мере не проведена процедура оценки подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 015/2011 « О безопасности зерна». Кроме того, нарушения при оформлении декларации о соответствии на 1 800 т гороха выразились в отсутствии в протоколе испытаний записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц лабораторного центра, где проводились исследования. Таким образом, испытания гороха проведены за областью аккредитации лабораторного центра.

Заявителем декларации является сельхозтоваропроизводитель Юргинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса.

В результате контрольного (надзорного) мероприятия решением ведомства от 15 ноября 2024 года декларация о соответствии признана недействительной, а предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В качестве превентивной меры нарушителю предложено при декларировании соответствия продукции (гороха) требованиям технических регламентов, проводить испытания образцов гороха на остаточное количество пестицидов, в том числе применяемых при производстве гороха. А также, при декларировании соответствия продукции требованиям технических регламентов соблюдать единую форму декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правила ее оформления, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».